O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

grip hastalığı ile mücadelede son durum

GRİP HASTALIĞI İLE MÜCADELEDE SON DURUM

Dünyaca ünlü Fütürist ve Sağlık Tasarımcısı Patrick Dixon gelecekte sağlığın nasıl şekilleneceğini anlattı.

Tarih : 25 Eylül 2016, 12:21
Puan Ver : Grip Hastalığı İle Mücadelede Son Durum(0/10)


 22 Eylül'de başlayan ve bugün sona eren Geleceğin E Hali Dev Eczacılık Buluşmasına alanından uzman çok sayıda doktor, sağlık çalışanı ve iş adamı katıldı. Kongrenin son gününde Dünyaca ünlü Fütürist ve Sağlık Tasarımcısı Patrick Dixon' konuşma yaptı.



Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği, Günümüz hayatta olan en değerli 20 iş dünyası düşünürü arasından gösterilen Dünyaca ünlü Fütürist ve Sağlık Tasarımcı Patrick Dixon'ın 'Sağlıkta Gelecek Tasarımı' isimli sunumunda, Türkiye'deki eczacıların ve eczanelerin durumu hakkında önemli bilgiler verdi. Dünya ile Türkiye'deki eczacıları ve eczaneleri karşılaştırdı. Gelecekte eczacılığın nasıl olacağına değindi. İnsanların hayatında eczanelerin ve eczacıların yerine dikkat çekti. Dixon, gelecekte dünyadan sağlık harcamaları ve sağlık gelişmeleri üzerinde durdu. Yine kongrede yapılan 'Grip Sezonu Başlıyor' isimli panelde, Geleceğin E Hali (GEH) Yürütme Kurulu Başkanı Adile Özdağ, grip aşısının önemine ve doğru kişiler tarafından yapılmasına dikkat çekti.



Türkiye de yapmış olduğu konuşmasının, eczacılık sektörü ve sağlık sektörünün geleceği ile ilgili olduğunu söyleyen Dixon, 'Gelecekte bizler, hastanelere gidişi azaltmak, masrafları düşürmek, eczacıların rolünü yükseltmek için ilgili plan ve programlarımız var. İnsanlar hastaneye gitmeyi sevmiyorlar. En çok sevdikleri, hastalandıkları zaman direkt eczaneye giderek, doktora muayene olmadan ilaç alma yolunu tercih etmeleridir. Özellikle Türkiye'de en çok güvenilen kişilerin başında eczacılar geliyor. Aslında dünyada da öyle. Biz de bu noktada eczacıların rolünü daha da güçlendirmek, geleceğin dünyasında onlara daha sağlam bir yer edindirmek, sağlık sitemindeki rolünü iyileştirebilmek için neler yapılabilirin üzerine çalışıyoruz' ifadelerini kullandı.








Etiketler: Grip  Hastalığı  İle  Mücadelede  Son  Durum    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER