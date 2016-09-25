

22 Eylül'de başlayan ve bugün sona eren Geleceğin E Hali Dev Eczacılık Buluşmasına alanından uzman çok sayıda doktor, sağlık çalışanı ve iş adamı katıldı. Kongrenin son gününde Dünyaca ünlü Fütürist ve Sağlık Tasarımcısı Patrick Dixon' konuşma yaptı.







Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği, Günümüz hayatta olan en değerli 20 iş dünyası düşünürü arasından gösterilen Dünyaca ünlü Fütürist ve Sağlık Tasarımcı Patrick Dixon'ın 'Sağlıkta Gelecek Tasarımı' isimli sunumunda, Türkiye'deki eczacıların ve eczanelerin durumu hakkında önemli bilgiler verdi. Dünya ile Türkiye'deki eczacıları ve eczaneleri karşılaştırdı. Gelecekte eczacılığın nasıl olacağına değindi. İnsanların hayatında eczanelerin ve eczacıların yerine dikkat çekti. Dixon, gelecekte dünyadan sağlık harcamaları ve sağlık gelişmeleri üzerinde durdu. Yine kongrede yapılan 'Grip Sezonu Başlıyor' isimli panelde, Geleceğin E Hali (GEH) Yürütme Kurulu Başkanı Adile Özdağ, grip aşısının önemine ve doğru kişiler tarafından yapılmasına dikkat çekti.







Türkiye de yapmış olduğu konuşmasının, eczacılık sektörü ve sağlık sektörünün geleceği ile ilgili olduğunu söyleyen Dixon, 'Gelecekte bizler, hastanelere gidişi azaltmak, masrafları düşürmek, eczacıların rolünü yükseltmek için ilgili plan ve programlarımız var. İnsanlar hastaneye gitmeyi sevmiyorlar. En çok sevdikleri, hastalandıkları zaman direkt eczaneye giderek, doktora muayene olmadan ilaç alma yolunu tercih etmeleridir. Özellikle Türkiye'de en çok güvenilen kişilerin başında eczacılar geliyor. Aslında dünyada da öyle. Biz de bu noktada eczacıların rolünü daha da güçlendirmek, geleceğin dünyasında onlara daha sağlam bir yer edindirmek, sağlık sitemindeki rolünü iyileştirebilmek için neler yapılabilirin üzerine çalışıyoruz' ifadelerini kullandı.