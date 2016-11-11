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grip aşısı zatüreye kalkan

GRİP AŞISI ZATÜREYE KALKAN

Türkiye'de ölüm nedenleri arasında beşinci, enfeksiyonlara bağlı ölümlerde ise birinci sırada yer alan zatürreye kış aylarında sık görülen grip virüsünün yol açabildiği, hastalıktan korunmak için aşı yaptırılması gerektiği belirtildi.

Tarih : 11 Kasım 2016, 14:08
Puan Ver : Grip Aşısı Zatüreye Kalkan(5/10)4


Türkiye'de ölüm nedenleri arasında beşinci, enfeksiyonlara bağlı ölümlerde ise birinci sırada yer alan zatürreye kış aylarında sık görülen grip virüsünün yol açabildiği, hastalıktan korunmak için aşı yaptırılması gerektiği belirtildi.



Türk Toraks Derneği Solunum Sistemi İnfeksiyonları Çalışma Grubu Başkanı ve Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Füsun Öner Eyüboğlu, 12 Kasım Dünya Zatürre Günü dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, zatürrenin sık görülen ve ölüme yol açabilen hastalıklar arasında yer aldığını söyledi.



Dünyada hastane başvuruları ile iş ve okul günü kayıplarına neden olan zatürrenin, bakteri, virüs, mantar gibi çeşitli mikroplarla oluşan akciğer dokusunun iltihaplanmasıyla geliştiğini ifade eden Eyüboğlu, "Zatürre, Türkiye'de ölüm nedenleri arasında beşinci, enfeksiyonlara bağlı ölümler arasında ise birinci sırayı almaktadır." dedi.



Eyüboğlu, zatürrenin çocuklarda, 65 yaş üstü yaşlılarda, böbrek, şeker, kalp veya akciğer hastalığı gibi süreğen rahatsızlığı olanlarda, sigara içenlerde, bağışıklık sisteminin baskılandığı durumlarda sık görüldüğüne dikkati çekti.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Grip  Aşısı  Zatüreye  Kalkan    haber

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