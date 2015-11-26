Havaların soğumasıyla birlikte grip sezonu açıldı. Hastalıkları kontrol ve önleme merkezinin (CDC ) raporuna göre insanların en çok Aralık ve Mart ayında grip olduğu yer aldı.



Havaların soğumasıyla birlikte grip sezonu açıldı. Hastalıkları kontrol ve önleme merkezinin (CDC ) raporuna göre insanların en çok Aralık ve Mart ayında grip olduğu yer aldı.







Grip aşısı yaptırmak gibi önlemler alsak da neredeyse hepimiz bu kış gribe yakalanacağız. Neyse ki gribe yakalanınca yapacak birçok alternatif çare var.







Vücuttaki kan dolaşımını arttırmanın çok basit yolları bulunuyor. Kan dolaşımı artınca soğuğa karşı direnç artıyor ve iyileşme daha da hızlanıyor. Bol bol dinlenmenin ve bol sıvı içmenin gerektiğini hepimiz biliyoruz. Peki ya yatağa ıslak çorapla girmenin mucize etkisinden haberiniz var mıydı? İşte griple başa çıkmanın ve en kısa sürede iyileşmenin yolları:



Burnu tuzlu su ile temizleyin







Burna tuzlu su çekip, yıkamak burun tıkanıklığının hafifletilmesi ve bakterilerle savaşta en etkili ve basit yollardan biri. WebMD'ye göre 1/4 çay kaşığı tuz, 1/4 çay kaşığı karbonat çeyrek litre ılık suya karıştırılmalı. Daha sonra bu karışımı ucu delik bir kap yardımıyla burnun içine çekin. Sağ burun deliğine uyguluyorsanız, sol burun deliğinizi kapatın. Sonra karışımın burnunuzdan boşalmasını bekleyin. Her burun deliği için iki-üç kez tekrarlayın.



Gargara yapın







Birçoğumuz, gargara yapmanın bakterilerle savaşma, mukusu ve boğazı rahatlatmak için yararlı olduğunu duymuşuzdur. Amerika'da önleyici tıp üzerine yazılan bir makalede (NCBI) 60 gün boyunca, günde 3 kere suyla gargara yapmak enfeksiyonlara karşı koruyucu etki gösteriyor.



Islak çorapla uyuyun!







Kulağa garip gelebilir ama yatağa ıslak çorapla girmek grip semptomlarını hafifletiyor. Best Health'te yayınlanan makaleye göre bu yöntem ayaklardaki kan akışını hızlandırdığından gribe karşı etkili.







Peki bu yöntemi nasıl uygulayacaksınız?







Önce ayağınızı sıcak suya sokun. İnce bir çift pamuklu çorabı soğuk suya batırın. Uyurken bu çorapları ayağınıza giyin. Islak çorapların üzerine de bir çift kuru yün çorap giyin. Sabaha kadar ıslak çoraplar ısınıp kuruyacak ve siz kendinizi daha iyi hissedeceksiniz!







Sinüslere karşı dondurulmuş bezelye



Bu yöntem de biraz tuhaf gelebilir ama soğuk ya da sıcak uygulamanın sinüsleri açmada oldukça etkili olduğu söyleniyor. WebMD'ye göre bir paket dondurulmuş bezelyeyi soğuk kompres olarak kullanabilirsiniz.