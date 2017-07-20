Ağrı'da düzenlenen operasyonda birisi bölücü terör örgütünün sözde Ağrı Dağı Güney Alan sorumlusu 'Murat Bazid' kod adlı Ahmet Acar olmak üzere, 2 teröristin öldürüldüğü açıklandı.

Ağrı İl Jandarma ekiplerince Doğubayazıt ilçesi Ağrı Dağı kırsalında PKK terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda, biri sözde Ağrı Dağı Güney Alan sorumlusu olmak üzere 2 üst düzey terörist etkisiz hale getirildi.

10 ADET ŞARJÖRVE 4 ADET EL BOMBASI ELE GEÇİRİLDİ

Konuyla ilgili Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığımızca Ağrı Dağı'nda faaliyet gösteren bölücü terör örgütü mensuplarının barınma alanlarının tespiti ve etkisiz hale getirilmesi maksadıyla icra edilen operasyonlar kapsamında, 19 Temmuz 2017 tarihinde birisi bölücü terör örgütünün sözde Ağrı Dağı Güney Alan sorumlusu 'Murat Bazid' kod adlı Ahmet Acar olmak üzere 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Teröristlerin üstünde 2 adet Kaleşnikof marka tüfek, 10 adet şarjör ve 4 adet el bombası ele geçirilmiştir" denildi.

Kaynak: haberinburada