GRASSHOPPERS-FENERBAHÇE MAÇININ HAKEMİ DANNY MAKKELİE
Grasshoppers-Fenerbahçe maçını Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek.
İsviçre'nin Zürih şehrindeki Letzigrund Stadyumu'nda TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşmada Makkelie'nin yardımcılıklarını Mario Diks ve Hessel Steegstra yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Kevin Blom olacak.
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