

İsviçre'nin Zürih şehrindeki Letzigrund Stadyumu'nda TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşmada Makkelie'nin yardımcılıklarını Mario Diks ve Hessel Steegstra yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Kevin Blom olacak.