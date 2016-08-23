O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

grasshoppers-fenerbahçe maçının hakemi danny makkelie

GRASSHOPPERS-FENERBAHÇE MAÇININ HAKEMİ DANNY MAKKELİE

Grasshoppers-Fenerbahçe maçını Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek.

Tarih : 23 Ağustos 2016, 14:46
Puan Ver : Grasshoppers-Fenerbahçe Maçının Hakemi Danny Makkelie(0/10)


İsviçre'nin Zürih şehrindeki Letzigrund Stadyumu'nda TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşmada Makkelie'nin yardımcılıklarını Mario Diks ve Hessel Steegstra yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Kevin Blom olacak.






Etiketler: Grasshoppers-Fenerbahçe  Maçının  Hakemi  Danny  Makkelie    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER