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Grammy Müzik Ödülleri Sahiplerini Buldu

GRAMMY MÜZİK ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Dünyanın takip ettiği Grammy Müzik Ödülleri'nin 60.'sı düzenlendi. Gecede, ödüller sahiplerini bulurken 'Yılın şarkısı' Bruno Mars'ın That's What I Like şarkısı seçildi.

Tarih : 29 Ocak 2018, 08:40
Puan Ver : Grammy Müzik Ödülleri Sahiplerini Buldu(9/10)5

Müzik dünyasının en prestijli ödüllerinden Grammy Müzik Ödülleri, bu sene 60'ıncı kez sahiplerini buldu. 84 kategoride kazanan isimlerin ödüllendirildiği 2018 Grammy Ödülleri'nde Hollywood'daki cinsel ayrımcılığı ve taciz olaylarını protesto etmek isteyen ünlüler geceye beyaz gül takarak gitti

İşte Ödüller ve Kazananlar:

En İyi Rap Performans:LOYALTY - Kendrick Lamar & Rihanna

En İyi Yeni Sanatçı: Alessia Cara

En İyi Solo Pop Performans: Ed Sheeran - Shape Of You

En iyi Rap Albümü: Kendrick Lamar - DAMN

En İyi Komedi Albümü: Dave Chappelle - The Age of Spin & Deep in the Heart of Texas

En İyi Country Albümü: Chris Stapleton - From A Room: Volume 1

Yılın şarkısı: Bruno Mars - That's What I Like

Yılın Kaydı: Bruno Mars - 24 K Magic

Yılın Albümü: Bruno Mars - 24 K Magic

En iyi reggae albümü: Damian Marley - Stony Hill

En iyi rock performansı: Leonard Cohen - You Want It Darker

En iyi rock şarkıcısı: Foo Fighters - Run

En iyi rock albümü: The War on Drugs - A Deeper Understanding

En iyi metal performansı: Mastodon - Sultan's Curse

En iyi geleneksel Blues albümü: Residente - Residente

En iyi alternatif müzik albümü: The National - Sleep Well Beast

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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