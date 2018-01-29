GRAMMY MÜZİK ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU
Dünyanın takip ettiği Grammy Müzik Ödülleri'nin 60.'sı düzenlendi. Gecede, ödüller sahiplerini bulurken 'Yılın şarkısı' Bruno Mars'ın That's What I Like şarkısı seçildi.
Müzik dünyasının en prestijli ödüllerinden Grammy Müzik Ödülleri, bu sene 60'ıncı kez sahiplerini buldu. 84 kategoride kazanan isimlerin ödüllendirildiği 2018 Grammy Ödülleri'nde Hollywood'daki cinsel ayrımcılığı ve taciz olaylarını protesto etmek isteyen ünlüler geceye beyaz gül takarak gitti
İşte Ödüller ve Kazananlar:
En İyi Rap Performans:LOYALTY - Kendrick Lamar & Rihanna
En İyi Yeni Sanatçı: Alessia Cara
En İyi Solo Pop Performans: Ed Sheeran - Shape Of You
En iyi Rap Albümü: Kendrick Lamar - DAMN
En İyi Komedi Albümü: Dave Chappelle - The Age of Spin & Deep in the Heart of Texas
En İyi Country Albümü: Chris Stapleton - From A Room: Volume 1
Yılın şarkısı: Bruno Mars - That's What I Like
Yılın Kaydı: Bruno Mars - 24 K Magic
Yılın Albümü: Bruno Mars - 24 K Magic
En iyi reggae albümü: Damian Marley - Stony Hill
En iyi rock performansı: Leonard Cohen - You Want It Darker
En iyi rock şarkıcısı: Foo Fighters - Run
En iyi rock albümü: The War on Drugs - A Deeper Understanding
En iyi metal performansı: Mastodon - Sultan's Curse
En iyi geleneksel Blues albümü: Residente - Residente
En iyi alternatif müzik albümü: The National - Sleep Well Beast
Kaynak: haberinburada
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