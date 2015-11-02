

Genel seçim sonuçlarının ardından güne sert düşüşle başlayan altının gram fiyatı, daha çok dolar/TL'deki yüzde 5'e yakın gerilemenin etkisiyle Kapalıçarşı'da 101,34 liraya kadar gerileyerek 17 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyesini gördü.







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AK Parti'nin resmi olmayan sonuçlara göre iktidarı tek başına elde etmesinin ardından TL varlıklara artan ilgi ile sert bir şekilde düşen altının gram fiyatı şu dakikalarda 102,4 lira seviyelerinde dengelenmeye çalışıyor, altının ons fiyatı ise yatay bir seyirle 1.142 dolardan işlem görüyor.







ÇEYREK ALTIN 167 LİRAYA GERİLEDİ







Analistler, AK Parti'nin tek başına iktidarı elde etmesinin hem piyasalara olumlu yansıdığını hem de TL varlıklara olan talebi artırdığını belirterek, TL'nin dolar karşında yaklaşık yüzde 5 değer kazandığına işaret ediyor.







Dolar'daki düşüş ve uluslararası piyasada altının ons fiyatının değer kaybetmesinin altının gram fiyatında sert düşüşlerin yaşanmasına neden olduğuna dikkati çeken analistler, altının gram fiyatının 102,3 seviyesinin önemli destek konumunda olduğunu, bu seviyenin altında kapanış yapılması durumunda 100 lira seviyesinin gündeme gelebileceğini dile getiriyor.







Kapalıçarşı'da çeyrek altın şu dakikalarda 167 liradan, Cumhuriyet Ata lira ise 686 liradan alınıyor. Çeyrek altın geçen hafta cuma günü 173 liradan satıştaydı.