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gram altından tüm zamanların rekoru

GRAM ALTINDAN TÜM ZAMANLARIN REKORU

Altının gram fiyatı, 154,4 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Tarih : 17 Nisan 2017, 12:11
Puan Ver : Gram Altından Tüm Zamanların Rekoru(10/10)8


Küresel piyasalarda artan jeopolitik risk algısının altının ons fiyatını 5 ayın zirvesine taşımasının etkisiyle yükselen gram altın, 154,4 lira ile tarihi zirvesine kadar çıktı.



Yurt içinde dolar kurundaki gerileyişle 154 liranın üzerinde tutunamayan altının gram fiyatı, kazançlarını önemli bir kısmını geri vererek saat 10.20 itibarıyla 151,7 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 249 lira, Cumhuriyet altını 1.015 liradan satılıyor.



Küresel piyasalarda yaşanan tedirginlik ve azalan risk iştahıyla dün 1.295,6 dolar ile son 5 ayın en yüksek seviyesine çıkan altının ons fiyatı ise şu dakikalarda 1.289,2 dolar seviyesinden işlem görüyor.



 



kaynak:ahaber








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