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gram altın güne düşüşle başladı!

GRAM ALTIN GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI!

Güne düşüşle başlayan gram altın, 144 liranın altında dengelendi. Yatırımcının yakından takip ettiği çeyrek altın 236, Cumhuriyet altını da 961 liradan alıcı buluyor. İşte altın fiyatları ile ilgili Mayıs ayının son rakamları...

Tarih : 31 Mayıs 2017, 12:38
Puan Ver : Gram Altın Güne Düşüşle Başladı!(8/10)10


Altın fiyatları ile ilgili Mayıs ayının son rakamları açıklandı. Dün,143,7 liraya kadar gerileyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,1 değer kaybıyla 144,1 liradan tamamladı.



Gram altın, dolar/TL'nin 3 haftanın en düşük seviyesine gerilemesine paralel düşüşünü bugüne de taşıdı ve saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,2 azalışla 143,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 236, Cumhuriyet altını da 961 liradan alıcı buluyor.



Altının ons fiyatı ise dün günü değer kaybıyla 1.262,6 dolardan tamamlamasının ardından şu dakikalarda yatay seyirle 1.263,3 dolar seviyelerinden işlem görüyor.



 



kaynak:milliyet








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