GRAM ALTIN GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı, 145,5 lira seviyelerinde dengelendi.
Altının gram fiyatı, dün gün içinde 145,3 liraya kadar gerilemesinin ardından günü önceki kapanışına göre yüzde 0,70 azalışla 145,9 liradan tamamladı.
Bugüne de değer kaybıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,24 düşüşle 145,5 liradan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 239 lira, Cumhuriyet altını da 975 liradan satılıyor.
kaynak:milliyet
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