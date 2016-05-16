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gram altın fiyatları rekora gidiyor..

GRAM ALTIN FİYATLARI REKORA GİDİYOR..

Altın fiyatları düğün sezonu öncesinde yükselişini sürdürüyor. Kapalıçarşı'da altın fiyatlarını da belirleyen altını onsu yüzde 0,4 yükselerek 1277 dolara çıktı.

Tarih : 16 Mayıs 2016, 11:22
Puan Ver : Gram Altın Fiyatları Rekora Gidiyor..(7/10)9


Geçtiğimiz hafta Çeyrek altın fiyatlarının 200 lirayı bulması yatırımcısını mutlu etmişti. Altın fiyatları Çin'de yavaşlayan ekonomik büyüme ve Asya borsalarındaki zayıflıkla beraber artan güvenli liman talebi üzerine yükselişini ikinci güne taşıdı. Spot altının ons fiyatı yüzde 0.4 yükselerek 1,277.7 dolardan işlem gördü. Peki Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu?



Altının gram fiyatı tüm zamanların en yükseğinde

Gram fiyatı yüzde 0,8 artışla 122,55 liraya çıktı Altının gram fiyatı, küresel piyasalarda azalan risk iştahının etkisiyle 122,55 liraya yükselerek tarihi zirvesini gördü. Cuma günü 121,65 liraya kadar çıkan altının gram fiyatı, günü yüzde 1 artışla 121,57 liradan tamamlamıştı.








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