GRAM ALTIN BİR AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE! ÇEYREK İSE...
Fiyatı düşüş eğiliminde hareket eden gram altın, 144,5 lira ile son bir ayın en düşük seviyesine geriledi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 238, Cumhuriyet altını 970 liradan işlem görüyor.
Dün gün içinde 145 liranın altını görse de döviz kurlarındaki toparlanmanın etkisiyle kayıplarını telafi ederek yükselişe geçen gram altın, önceki kapanışa göre yüzde 0,36 artışla 146 liradan kapandı.
kaynak:milliyet
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