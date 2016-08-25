GRAM ALTIN 1,5 AYIN DİBİNDE!
Altının gram fiyatı, ons fiyatındaki düşüşe paralel 125,47 lira seviyesine kadar gerileyerek yaklaşık 1,5 ayın en düşük seviyesini gördü. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 205 lira.
Altının ons fiyatı, dün yüzde 1'e yakın düşüşle günü tamamlaması sonrasında bugün de 1.323,22 dolarla 27 Temmuz'dan bu yana en düşük seviyeyi gördü. Ons altındaki gerileme paralelinde, altının gram fiyatı da 18 Temmuz'dan bu yana en düşük seviye olan 125,47 liraya indi.
Şu dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 205 lira, Cumhuriyet altını 836 liradan satılırken, altının onsu 1.325,83 dolar ve gram fiyatı ise 125,7 lira seviyelerinden işlem görüyor.
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