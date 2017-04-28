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gram altın 145 liranın altında

GRAM ALTIN 145 LİRANIN ALTINDA

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 144,80 lira olurken çeyrek altın 238 liradan satıldı.

Tarih : 28 Nisan 2017, 10:11
Puan Ver : Gram Altın 145 Liranın Altında(7/10)4


İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 144,80 lira oldu.



Serbest piyasalarda 144,60 liradan alınan 24 ayar külçe altının gramı 144,80 liradan, 953 liradan alınan cumhuriyet ata lira 969 liradan işlem görüyor.



132 liradan alınan 22 ayar bileziğin gramı 136 liradan, 931 liradan alınan lira (tam) ziynet 950 liradan, 465 liradan alınan yarım ziynet 475 liradan, 233 liradan alınan çeyrek ziynet 238 liradan satıldı.



 



kaynak:yenişafak








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