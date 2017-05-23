Bielsa'nın Transfer Listesinde 2 Türk Var!
Türkiye Liglerinin Yenilgisiz Tek Takımı: Dörtyol Belediye Spor
Nba'de İlk Finalist Warriors
Sergio Lull'den Fenerbahçe'ye Yeşil Işık
Başbakan Binali Yıldırım Gürcistan'da
Pilot: Mümkünse İnelim Artık Yakıtımız Kalmadı
Serenay'ın Görümcesi Eski Yengesini Sildi
Yunanistan Ab'den Ret Yedi!
Para Yeniden Türkiye Gibi Ülkelere Akıyor
Erdoğan'dan Son Dakika Açıklaması: Çapa İle İlgili Flaş Karar
Tsk: 5 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Kayseri'de Fetö Şüphelisi 22 Polis Adliyede
Gram Altın 144 Liranın Üzerinde! Çeyrek İse...
Manchester Saldırısı İspanya'yı Harekete Geçirdi!
Elite Dangerous Playstation 4 Çıkış Tarihi Belli Oldu
Galaxy J5 Ve Galaxy J7 (2017)'nin Görüntüleri Sızdırıldı
Üç Farklı Sony Xperia X'in Özellikleri Sızdırıldı
Qualcomm Snapdragon 845 Hakkında İlk Bilgiler Geliyor
Lenovo Legion Y920 Oyuncu Dizüstü Bilgisayarı Piyasaya Çıktı
Fenerbahçe, Euroleague Şampiyonu Oldu, Sosyal Medya Yıkıldı

gram altın 144 liranın üzerinde! çeyrek ise...

GRAM ALTIN 144 LİRANIN ÜZERİNDE! ÇEYREK İSE...

Güne yükselişle başlayan gram altın, 144 liranın üzerinde işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 238, Cumhuriyet altını ise 969 liradan alıcı buluyor. Yatırımcının yakından takip ettiği çeyrek altın fiyatı ise bugün 238 liradan satışa sunuldu...

Tarih : 23 Mayıs 2017, 11:55
Puan Ver : Gram Altın 144 Liranın Üzerinde! Çeyrek İse...(5/10)7


Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe rağmen dolar/TL'deki gerilemenin etkisiyle 143,4 lirayı gören altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,11 düşüşle 144,2 liradan tamamladı.



Gram altın, dolar/TL'deki artışa paralel bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 11.10 itibarıyla yüzde 0,5 artışla 144,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 238, Cumhuriyet altını ise 969 liradan alıcı buluyor.



Küresel piyasalarda risk iştahı azalırken, altının ons fiyatı da 1.259 dolar seviyesinde bulunuyor.



AA Finans Analisti İslam Memiş, altının ons fiyatında 1.250 doların destek seviyesi olarak takip edileceğini, piyasaların jeopolitik risk algısıyla fiyatlama yapmaması durumunda sakin seyrin devam edebileceğini ancak tedirginliğin devam etmesi halinde risk algısıyla beraber altının ons fiyatının 1.270 doları test edebileceğini söyledi.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Gram  Altın  144  Liranın  Üzerinde  Çeyrek  İse    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER