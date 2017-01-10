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Gram altın 140 lirayı, Çeyrek altın 230 lirayı da aştı!

GRAM ALTIN 140 LİRAYI, ÇEYREK ALTIN 230 LİRAYI DA AŞTI!

Ekonomi baş döndürüyor. Dolar, euro ve sterlin kurundan sonra altın da yeni rekorlara koşuyor. Gram altın 140 lirayı, çeyrek altın 230 lirayı geride bıraktı.

Tarih : 10 Ocak 2017, 10:24
Puan Ver : Gram Altın 140 Lirayı, Çeyrek Altın 230 Lirayı Da Aştı!(9/10)10


Döviz kurundaki rekorlar, günden güne gelen zamlar derken, bir artış haberi de altında.. Altının gram fiyatı, 141 liranın üzerine çıktı. Çeyrek altın 233 liradan satılıyor.



24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 3,5 değer kazanarak 141,80 liradan tamamladı.

Çeyrek altın 233 liraya, Cumhuriyet altını 949,00 liraya yükseldi. 



Altının ons fiyatı ise geçen haftanın son işlem gününde 1.181 dolar seviyesinden güne başlamasına karşın bu seviyelerde tutunamadı ve günü yüzde 0,67 değer kaybıyla 1.173 dolardan tamamladı. Ons altın bugün de yükselerek 1180 doları gördü. 



Uzmanlar, ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki sert gerilemenin altın fiyatlarını olumlu yönde desteklediğini belirtiyor. Altının gram fiyatındaki yükselişte ise dolar/TL'deki yükseliş etkili oluyor.








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