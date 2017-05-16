GRAM ALTIN 140 LİRA SEVİYESİNDE
İstanbul Kapalıçarşı'da altının gram fiyatı, güne sınırlı da olsa yükselişle başlayarak 140,5-141,0 lira aralığında dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 231, Cumhuriyet altını 943 liradan alıcı buluyor.
İstanbul Kapalıçarşı'da dün döviz kurlarındaki düşüşe paralel 140,2 liraya kadar gerileyen gram altının fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,49 azalışla 140,3 liradan tamamladı.
Gram altın, döviz kurlarındaki düşüşün bugün de devam etmesine karşın, uluslararası piyasalarda altının ons fiyatındaki yükseliş ile 141,0 lira sınırına kadar çıktı ve 140,5-141,0 bandında dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 231, Cumhuriyet altını 943 liradan alıcı buluyor.
Altının ons fiyatı ise küresel piyasalarda azalan dolar talebine bağlı olarak yüzde 0,4 değer kazandı ve 1.235 dolara çıktı.
kaynak:yenişafak
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