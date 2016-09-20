GRAM ALTIN 126 LİRANIN ÜZERİNDE
Altının gram fiyatı yüzde 0,3 artışla 126,01 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 207, Cumhuriyet altını 843 liradan satılıyor.
Altının gram fiyatı yüzde 0,3 artışla 126,01 liradan işlem görüyor.
Gram altın fiyatı saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,3 yükselişle 126,01 lirada bulunurken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 207, Cumhuriyet altını 843 liradan satılıyor.
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