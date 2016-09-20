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gram altın 126 liranın üzerinde

GRAM ALTIN 126 LİRANIN ÜZERİNDE

Altının gram fiyatı yüzde 0,3 artışla 126,01 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 207, Cumhuriyet altını 843 liradan satılıyor.

Tarih : 20 Eylül 2016, 13:45
Puan Ver : Gram Altın 126 Liranın Üzerinde(0/10)


Altının gram fiyatı yüzde 0,3 artışla 126,01 liradan  işlem görüyor.



Gram altın fiyatı saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,3 yükselişle 126,01 lirada bulunurken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 207, Cumhuriyet altını 843 liradan  satılıyor.








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