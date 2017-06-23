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grafikli - konut satış istatistikleri

GRAFİKLİ - KONUT SATIŞ İSTATİSTİKLERİ

Türkiye genelinde mayısta 116 bin 558 konut satıldı.

Tarih : 23 Haziran 2017, 11:21
Puan Ver : Grafikli - Konut Satış İstatistikleri(5/10)6


Türkiye genelinde mayısta 116 bin 558 konut satıldı. Geçen ay satılan konut sayısı, bir önceki aya göre yüzde 1,8, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 1,5 artış kaydetti.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.



Buna göre, ülke genelinde mayısta satılan konut sayısı, bir önceki aya göre yüzde 1,8 yükseldi. Konut sayısı geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 1,5 artarak 116 bin 558 oldu.



İstanbul 20 bin 287 konut satışıyla en yüksek paya (yüzde 17,4) sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 12 bin 631 konut satışıyla (yüzde 10,8) Ankara, 7 bin 121 konut satışıyla (yüzde 6,1) İzmir izledi.



 



kaynak:haberler








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