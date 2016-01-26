O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

grafik kartınızı zorlayacak oyunlar!

GRAFİK KARTINIZI ZORLAYACAK OYUNLAR!

Yeni bir PC sahibi oldunuz veya bilgisayar parçalarınızı güncellediniz; ne var ki hamle sistemleri sömüren PC oyunları için için yeterli olmayabilir. Ekran kartınızı en çok zorlayacak bazı oyunları sizin için düzenledik.

Tarih : 26 Ocak 2016, 09:54
Puan Ver : Grafik Kartınızı Zorlayacak Oyunlar!(9/10)9


Yeni bir PC sahibi oldunuz veya bilgisayar parçalarınızı güncellediniz; ne var ki hamle sistemleri sömüren PC oyunları için için yeterli olmayabilir. Ekran kartınızı en çok zorlayacak bazı oyunları sizin için düzenledik.



PC'ler gün geçtikçe ileri gidiyor; bunu kabul ediyoruz. Ne var ki, oyunlar PC'lerin hızına ayak uydurmakla kalmayıp, daima fazlasını talep ediyor.



Oyunların akıl almaz gelişimi karşısında, “Keşke birkaç yüz dolar fazla verseydim de, 4K uyumlu bir PC'ye sahip olsaydım” diyebilirsiniz. Lakin bunu yaparak, sonsuz bir döngüye girdiğinizi de kabul etmeniz gerekir.



Karşınızda, PC'nizin kaynaklarını iliğine kadar sömüren yapımlar:



Witcher 3 The Wild Hunt



Yapımı çalıştırmak için en az i5 işlemciye ve GeForce 760 seviyesinde bir ekran kartına sahip olmalısınız. Ultra seçenekler içinse, bütçenizi birkaç kat artırsanız fena olmaz



Just Cause 3



Just Cause 3'de bolca işlemci, en az 2 FB grafik belleği talep eden yapımlardan



Crysis 3



Piyasaya sürülüşünden bu yana uzun zaman geçse de, Crysis 3 hala sistem canavarı yapımlardan…



Ryse: Son of Rome



Oyun, CryEngine'dan faydalanıyor. Ne yazık ki bu da bolca RAM, GPU ve işlemci anlamına geliyor.



Grand Theft Auto V



GTA 5'in PC sürümü ancak üst seviye PC'lerde tam keyif veriyor.



Battlefield 4



BattleField 4'ün zevkini çıkarabilmeniz için en az 6 çekirdekli AMD işlemci ve HD Radeon 7770 grafik yongasına sahip olmanız şart



Assasin's Creed Unity



Yapım Intel Core i5 2400s @ 2.5 GHz ya da AMD FX 6350 @ 3.9 GHz işlemci, 6 GB RAM ve minumum GeForce GTX 760 grafik yongası ile çok şey talep ediyor



Batman Arkham Kinight



Kara Şövalye'nin sistem gereksinimleri can sıkacak türden. En üst düzey 2 GB'lık AMD ekran kartınızda bile ancak düşük grafiklerle oynayabiliyorsunuz. Optimizasyonu pek de sağlanmamış yapım, 3 GB AMD GPU, 8 GB RAM ve bol çekirdekli işlemcilerden başka sistemlere kapalı. Warner Bros'un AMD kullanıcılarına bir de kötü haberi var: SLi desteği asla tanımlanacak.



Panos Panay konuştu








Etiketler: Grafik  Kartınızı  Zorlayacak  Oyunlar    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER