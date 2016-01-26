Yeni bir PC sahibi oldunuz veya bilgisayar parçalarınızı güncellediniz; ne var ki hamle sistemleri sömüren PC oyunları için için yeterli olmayabilir. Ekran kartınızı en çok zorlayacak bazı oyunları sizin için düzenledik.



Yeni bir PC sahibi oldunuz veya bilgisayar parçalarınızı güncellediniz; ne var ki hamle sistemleri sömüren PC oyunları için için yeterli olmayabilir. Ekran kartınızı en çok zorlayacak bazı oyunları sizin için düzenledik.



PC'ler gün geçtikçe ileri gidiyor; bunu kabul ediyoruz. Ne var ki, oyunlar PC'lerin hızına ayak uydurmakla kalmayıp, daima fazlasını talep ediyor.



Oyunların akıl almaz gelişimi karşısında, “Keşke birkaç yüz dolar fazla verseydim de, 4K uyumlu bir PC'ye sahip olsaydım” diyebilirsiniz. Lakin bunu yaparak, sonsuz bir döngüye girdiğinizi de kabul etmeniz gerekir.



Karşınızda, PC'nizin kaynaklarını iliğine kadar sömüren yapımlar:



Witcher 3 The Wild Hunt



Yapımı çalıştırmak için en az i5 işlemciye ve GeForce 760 seviyesinde bir ekran kartına sahip olmalısınız. Ultra seçenekler içinse, bütçenizi birkaç kat artırsanız fena olmaz



Just Cause 3



Just Cause 3'de bolca işlemci, en az 2 FB grafik belleği talep eden yapımlardan



Crysis 3



Piyasaya sürülüşünden bu yana uzun zaman geçse de, Crysis 3 hala sistem canavarı yapımlardan…



Ryse: Son of Rome



Oyun, CryEngine'dan faydalanıyor. Ne yazık ki bu da bolca RAM, GPU ve işlemci anlamına geliyor.



Grand Theft Auto V



GTA 5'in PC sürümü ancak üst seviye PC'lerde tam keyif veriyor.



Battlefield 4



BattleField 4'ün zevkini çıkarabilmeniz için en az 6 çekirdekli AMD işlemci ve HD Radeon 7770 grafik yongasına sahip olmanız şart



Assasin's Creed Unity



Yapım Intel Core i5 2400s @ 2.5 GHz ya da AMD FX 6350 @ 3.9 GHz işlemci, 6 GB RAM ve minumum GeForce GTX 760 grafik yongası ile çok şey talep ediyor



Batman Arkham Kinight



Kara Şövalye'nin sistem gereksinimleri can sıkacak türden. En üst düzey 2 GB'lık AMD ekran kartınızda bile ancak düşük grafiklerle oynayabiliyorsunuz. Optimizasyonu pek de sağlanmamış yapım, 3 GB AMD GPU, 8 GB RAM ve bol çekirdekli işlemcilerden başka sistemlere kapalı. Warner Bros'un AMD kullanıcılarına bir de kötü haberi var: SLi desteği asla tanımlanacak.



Panos Panay konuştu