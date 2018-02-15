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Gözyaşları sel olacak! Nefes için yolun sonu geldi

GÖZYAŞLARI SEL OLACAK! NEFES İÇİN YOLUN SONU GELDİ

Çarşamba günlerinin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Nefes tam kurtuldum derken psikopat Vedat'ın eline düşüp yine işkencelere maruz kalıyor.

Tarih : 15 Şubat 2018, 09:40
Puan Ver : Gözyaşları Sel Olacak! Nefes İçin Yolun Sonu Geldi(8/10)4

ATV ekranlarında yayınlanan Sen Anlat Karadeniz yine heyecan dolu bir bölümle izleyici ile buluştu. Dizinin yeni bölüm fragmanı izleyicinin yüreğini bir kez daha dağlayacak.

NEFES İÇİN YOLUN SONU GÖRÜNDÜ

Dizinin dünkü bölümünde Tahir, Nefes'i Rusya'ya gönderip psikopat Vedat'tan korumaya çalışıyordu. Yeni bölüm fragmanında Nefes, Vedat'ın eline düşüyor. Tahir, "Nefes'i koruyamadım." deyip hüngür hüngür ağlıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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