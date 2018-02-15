GÖZYAŞLARI SEL OLACAK! NEFES İÇİN YOLUN SONU GELDİ
Çarşamba günlerinin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Nefes tam kurtuldum derken psikopat Vedat'ın eline düşüp yine işkencelere maruz kalıyor.
ATV ekranlarında yayınlanan Sen Anlat Karadeniz yine heyecan dolu bir bölümle izleyici ile buluştu. Dizinin yeni bölüm fragmanı izleyicinin yüreğini bir kez daha dağlayacak.
NEFES İÇİN YOLUN SONU GÖRÜNDÜ
Dizinin dünkü bölümünde Tahir, Nefes'i Rusya'ya gönderip psikopat Vedat'tan korumaya çalışıyordu. Yeni bölüm fragmanında Nefes, Vedat'ın eline düşüyor. Tahir, "Nefes'i koruyamadım." deyip hüngür hüngür ağlıyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Abd'yi Sarsan Katliam! Lisede 17 Kişiyi Öldüren 19 Yaşındaki Saldırgan Yakalandı
- İran'dan Ortalığı Karıştıracak Abd Sözleri!
- Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili: Mücadeleme Hollanda'da Devam Edeceğim
- Kocası İstedi, O Yaptırdı! Estetik Ameliyatlara 5 Milyon Sterlin Harcadı, Kediye Benzedi
- Vampir Kadın Ayda 2 Litre Kan Emiyor
Bu Haberle İlgili Yorumlar