ATV ekranlarında yayınlanan Sen Anlat Karadeniz yine heyecan dolu bir bölümle izleyici ile buluştu. Dizinin yeni bölüm fragmanı izleyicinin yüreğini bir kez daha dağlayacak.

NEFES İÇİN YOLUN SONU GÖRÜNDÜ

Dizinin dünkü bölümünde Tahir, Nefes'i Rusya'ya gönderip psikopat Vedat'tan korumaya çalışıyordu. Yeni bölüm fragmanında Nefes, Vedat'ın eline düşüyor. Tahir, "Nefes'i koruyamadım." deyip hüngür hüngür ağlıyor.

Kaynak: haberinburada