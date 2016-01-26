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gözyaşları içinde evinin yanışını izledi

GÖZYAŞLARI İÇİNDE EVİNİN YANIŞINI İZLEDİ

KONYA'da Hatice Turnalı'ya ait evde sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı.

Tarih : 26 Ocak 2016, 09:34
Puan Ver : Gözyaşları İçinde Evinin Yanışını İzledi(5/10)4


Kısa sürede tüm evi saran alevler itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürülürken, gelini ve 3 torununu evden çıkartan Turnalı evinin yanışını gözyaşları içinde izledi.



Yangın, saat 23.45 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Şehit Ali Bağcı Sokak içerisinde bulunan tek katlı müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre Hatice Turnalı'ya ait evde sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. Alevleri fark eden Turnalı, evde bulunan gelini ve 3 torununu da alıp dışarı çıkarak komşularından yardım istedi. Alevler kısa sürede tüm evi sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve iftaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü.








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