GÖZYAŞLARI İÇİNDE EVİNİN YANIŞINI İZLEDİ
KONYA'da Hatice Turnalı'ya ait evde sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı.
Kısa sürede tüm evi saran alevler itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürülürken, gelini ve 3 torununu evden çıkartan Turnalı evinin yanışını gözyaşları içinde izledi.
Yangın, saat 23.45 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Şehit Ali Bağcı Sokak içerisinde bulunan tek katlı müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre Hatice Turnalı'ya ait evde sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. Alevleri fark eden Turnalı, evde bulunan gelini ve 3 torununu da alıp dışarı çıkarak komşularından yardım istedi. Alevler kısa sürede tüm evi sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve iftaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar