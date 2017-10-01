GÖZÜNÜN AKINA DÖVME YAPTIRMAYA GİTTİ, KISMEN KÖR OLARAK ÇIKTI
Gözünün akına dövme yaptıran Kanadalı model, görme yetisini kısmen kaybetti.
Kanadalı model, gözünün beyaz kısmına dövme yaptırmak için gittiği dövmeciden, kısmen kör olarak çıktı.
GÖZÜNÜN BEYAZINA DÖVME YAPTIRMAK İSTEDİ
24 yaşındaki Catt Gallinger, gözünün iç kısmına dövme yaptırmak için Kanada'da bir dövmeciye gitti.
ŞU AN KISMEN KÖR
Sklera olarak bilinen ve gözün beyaz tabakasını oluşturan kısmına dövme yaptırmak amacıyla gittiği dövmeciden kısmen kör olarak çıktı. Tamamen kör olma riski olan genç kadın, sürekli doktor gözetiminde yaşıyor.
SON ZAMANLARIN MODASI
Gözün akına dövme yaptırmak son zamanlarda moda olsa da, acemi ellerde bu dövmeyi yaptırmanın oldukça tehlikeli olduğu zaten biliniyordu.
Kaynak: haberinburada
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