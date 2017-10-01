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Gözünün Akına Dövme Yaptırmaya Gitti, Kısmen Kör Olarak Çıktı

GÖZÜNÜN AKINA DÖVME YAPTIRMAYA GİTTİ, KISMEN KÖR OLARAK ÇIKTI

Gözünün akına dövme yaptıran Kanadalı model, görme yetisini kısmen kaybetti.

Tarih : 01 Ekim 2017, 11:30
Puan Ver : Gözünün Akına Dövme Yaptırmaya Gitti, Kısmen Kör Olarak Çıktı(9/10)5

Kanadalı model, gözünün beyaz kısmına dövme yaptırmak için gittiği dövmeciden, kısmen kör olarak çıktı.

GÖZÜNÜN BEYAZINA DÖVME YAPTIRMAK İSTEDİ

24 yaşındaki Catt Gallinger, gözünün iç kısmına dövme yaptırmak için Kanada'da bir dövmeciye gitti.

ŞU AN KISMEN KÖR

Sklera olarak bilinen ve gözün beyaz tabakasını oluşturan kısmına dövme yaptırmak amacıyla gittiği dövmeciden kısmen kör olarak çıktı. Tamamen kör olma riski olan genç kadın, sürekli doktor gözetiminde yaşıyor.

SON ZAMANLARIN MODASI

Gözün akına dövme yaptırmak son zamanlarda moda olsa da, acemi ellerde bu dövmeyi yaptırmanın oldukça tehlikeli olduğu zaten biliniyordu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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