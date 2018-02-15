GÖZÜNÜ KARARTAN BAYERN MÜNİH 42 MİLYON EUROYU ÖDÜYOR
Beşiktaş'ın şampiyonlar Ligi 2. turunda eşleştiği Bayern Münih, 42 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla kiraladığı James Rodrigues'i transfer edecek.
Beşiktaş'ın önümüzdeki hafta Şampiyonlar Ligi son 16 turunda karşı karşıya geleceği Bayern Münih, yıldız futbolcusu James Rodriguez'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
2014 yazında tam 75 milyon euro karşılığında Real Madrid'e transfer olan fakat daha sonrasında ilk 11'e giremediği için geçtiğimiz yaz 13 milyon euroluk kiralama bedeliyle 2 yıllığına Bayern'e yollanan Rodriguez, Bavyera ekibinde deyim yerindeyse kendini buldu.
SATIN ALMA BEDELİ 42 MİLYON EURO
Geçtiğimiz ocak ayında taraftarlar tarafından ezici bir çoğunlukla ayın futbolcusu seçilen Kolombiyalı için Bayern yönetiminin satın alma opsiyonunu kullanmaya hazırlandığı öğrenildi. 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun satın alma bedeliyse tam 42 milyon euro.
Kaynak: haberinburada
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