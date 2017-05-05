Chemchina İsviçreli tarım ilacı ve tohumculuk şirketi Syngenta'yı 43 milyar dolara almak için hissedarların desteğini aldı. Gerçekleşirse Çinli bir şirketin yaptığı en büyük satın alma olacak.



Çinli kimsayal madde üreticisi ChemChina İsviçreli tarım ilacı ve tohumculuk şirketi Syngenta'yı SYNN.S 43 milyar dolara satın almak için Syngenta hissedarlarından onay aldı.



Çin devletinin en yeni tarım kimyasalları ve patent korumalı tohumları iç piyasada kullanıma açmak için başlattığı satın alma girişimi şirketler tarafından Şubat 2016'da açıklanmıştı.



Uluslararası tarım ilacı, tohum ve gübre üreticileri arasında son dönemde meydana gelen satın alma ve birleşmelerin son halkasını oluşturan bu işlem aynı zamanda Çinli bir şirketin yaptığı en büyük satın alma olacak.



Şirketlerin ortak açıklamasına göre Syngenta hissedarlarının yüzde 80.7'si satın almayı destekledi. ChemChina'nın yaptığı satın alma teklifi 465 dolar ile hisselerin dünkü kapanış fiyatı düzeyinde bulunuyor.







kaynak:hürriyet