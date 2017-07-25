GÖZTEPELİ TARAFTARIN SABRİ SARIOĞLU İLE İLGİLİ MESAJI, YAĞMUR SARIOĞLU'NU MEST ETTİ
Göztepe'ye transfer olan Sabri Sarıoğlu hakkında sarı-kırmızılı taraftarın yazdığı yazı, eşi Yağmur Sarıoğlu'nu mest etti, "İmzamı atarım, net" yorumunu yaptı.
Galatasaray'dan ayrılarak Göztepe'ye imza atan Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu, Instagram'dan kendisine gelen eşi Sabri Sarıoğlu ile ilgili bir yorumu takipçileriyle paylaştı. Göztepe'ye transfer olan ve bir Göztepe taraftarının Sabri için övgü dolu yorumlarını paylaşan Yağmur Sarıoğlu, mesajın altına "imzamı atarım net" ifadesini bıraktı.
Sabri ile ilgili o mesajda, "Sabri'yi neden mi çok seviyorum? Gece yarısı restoran basmaz. Gazeteci dövmez. Kadınları aşağılamaz, mafya özentisi gibi dolaşmaz. İhanet etmez, vefalıdır. Oyna dersin oynar, küsmez…" sözleri yer aldı.
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Kaynak: haberinburada
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