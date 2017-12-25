GÖZTEPELİ JAHOVİC'İN HAKEMİ TAKLİT ETMESİ SOSYAL MEDYAYI SALLADI
Galatasaray - Göztepe maçında Jahovic, penaltı beklediği pozisyondan "devam" kararı çıkınca dönüp hakemin taklidini yaptı, görüntü sosyal medyaya damga vurdu.
Süper Lig'de 3-1 ev sahibi ekibin galibiyetiyle sona eren Galatasaray-Göztepe maçında Adis Jahovic'in yaptığı hareket sosyal medyayı adeta salladı.
Oyun 1-1 sürerken Göztepe atağında Makedon forvet faul bekledi. Ancak hakem Yaşar Kemal Uğurlu bu pozisyonda devam kararı verdi. Süper Lig'de 14 golü bulunan Jahovic tepkisini ilginç bir şekilde dile getirdi ve hakemin taklidini yaptı.
İŞTE SOSYAL MEDYADA YAPILAN YORUMLAR
- Futbol Jahovic'in hakeme tepkisi gibi güzel olan bir oyundur hayatta o tepki kadar güzel olsun.. Helal olsun Adis Jahovic
- Düğünlere özel halay başı Adis Jahovic
- Galatasaray maçının 80 dakikasında Adis Jahovic'in penaltı beklediği bir pozisyon var hakeme tepkisi görülmeye değer
- Sen nasıl bir kralsın ya Adis Jahovic
- Futbolun güzel yanları. Tebessüm ettirdi bize Adis Jahovic.
- Adis Jahovic'in yaptığı hareket efsaneydi.
Kaynak: haberinburada
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