GÖZTEPELİ JAHOVİC, SÜPER LİGDE SON 10 YILDA 10 GOLE EN HIZLI ULAŞAN OYUNCU OLDU
Ligde 9 maçta 11 gol kaydeden Göztepeli Adis Jahovic, son 10 yılın verilerine göre bir sezonda 10 gole en çabuk ulaşan futbolcu oldu.
Süper Ligin yeni ekiplerinden Göztepe'de top koşturan Adis Jahovic, ligde son 10 yıllık döneme damgasını vurdu.
JAHOVIC 9 MAÇTA 11 GOL ATTI
2007-08 sezonundan bu yana 10 yıllık periyotta Süper Ligde bir sezon içinde 10 gole en çabuk ulaşan isim Adis Jahovic oldu. 9 maçta 11 gole ulaşan Makedon golcü, Cenk Tosun ve Ariza Makukula'nın rekorlarını elinden aldı ve zirveye yerleşti.
CENK YOSUN VE MAKUKULA 11 MAÇTA 10 GOLE ULAŞMIŞTI
Şimdilerde Beşiktaş forması giyen Cenk Tosun, 2010-11 sezonunda Gaziantepspor forması giyerken 10 gol barajına 11 maçta ulaşmıştı. Makukula ise 2009-10'da Kayserispor forması terletirken 10 gol barajına Cenk Tosun gibi 11 maçta ulaşmıştı.
JAHOVIC GEÇEN SEZON 30 MAÇTA 20 ATMIŞTI
Şu ana kadar attığı gollerle hem Göztepe'ye hem de lige damga vuran 30 yaşındaki Jahovic, geçen sezon TFF 1. Ligde 30 maçta 20 gol atarak İzmir ekibinin Süper Lige çıkmasında büyük katkı sağlamıştı.
Kaynak: haberinburada
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