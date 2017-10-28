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Göztepeli Futbolcu Sabri Sarıoğlu, Nişantaşı'nda Optik Dükkanı Açtı

GÖZTEPELİ FUTBOLCU SABRİ SARIOĞLU, NİŞANTAŞI'NDA OPTİK DÜKKANI AÇTI

Göztepe'nin milli futbolcusu Sabri Sarıoğlu, Nişantaşı'nda optik dükkanı açtı. Yıldız futbolcuyu Galatasaraylı yönetici ve futbolcular da yalnız bırakmadı.

Tarih : 28 Ekim 2017, 18:00
Puan Ver : Göztepeli Futbolcu Sabri Sarıoğlu, Nişantaşı'nda Optik Dükkanı Açtı(8/10)4

Göztepe'nin milli futbolcusu Sabri Sarıoğlu, futbolculuğunun yanında ticaret ile de yakından ilgileniyor. Başarılı futbolcu, kafe işletmeciliğinin ardından gözlük işine de girdi. Sarıoğlu, İstanbul Nişantaşı'nda ismi 'Optik optik' olan yeni dükkanının açılışını yaptı. Açılışta yıldız futbolcuyu, eski kulübü olan Galatasaray camiası yalnız bırakmadı. Dükkanın açılışına Başkan Dursun Özbek, yönetim kurulu üyesi İsmail Sarıkaya, eski yöneticilerden Emir Sarıgül, Galatasaray Futbol Takımı'ndan Ryan Donk, Mariano, Muslera ve Maicon ile dostları katıldı.

DURSUN ÖZBEK: "HİÇBİR ZAMAN GALATASARAYLILAR BİRBİRİNİ YALNIZ BIRAKMAZ"

Açılışta konuşan Başkan Dursun Özbek, Sabri Sarıoğlu'na iş hayatında başarılar dileyerek, "Galatasaray'ın emektarı, Galatasaray'a 21 sene vermiş, hakiki Galatasaraylı Sabri Sarıoğlu'nun bu açılışında yalnız bırakmak istemedik. Kendisine futbolda gösterdiği başarıyı inşallah ticaret hayatında da gösterir. Bol kazançlar diliyorum. Allah utandırmasın. Çok güzel olmuş burası. Bütün Galatasaraylıları buraya davet ediyorum, bütün gözlük ihtiyacını karşılamak için. Hiçbir zaman Galatasaraylılar birbirini yalnız bırakmaz. Bütün camiayı Sabri'ye desteğe çağırıyorum. Sabri'nin Galatasaray'a verdiği emek hiç tartışılmaz. Yönetim olarak da şahsen de Sabri'yi ne kadar sevdiğimi Sabri'nin kendisine sorun" diye konuştu.

SABRİ SARIOĞLU: "AYRILDIK DİYE SEVDAMIZDAN VAZGEÇMİŞ DEĞİLİZ"

Dursun Özbek'e açılışa geldiği için teşekkür eden Sabri Sarıoğlu, "Futbol bu, ayrılıklar da olabilir. Herkesin geleceği var. Ayrıldık diye sevdamızdan vazgeçmiş değiliz. Her şey benim için iyi gidiyor. Hem Galatasaray hem de biz ligde iyi gidiyoruz. Şu an her şey bizim için iyi gidiyor" şeklinde konuştu.

Eski yöneticilerden Emir Sarıgül ise İstanbulun en önemli çekim merkezlerinden biri olan Nişantaşı'nda açılan dükkan için Sabri Sarıoğlu'na başarılar diledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Göztepeli  Futbolcu  Sabri  Sarıoğlu  Nişantaşı  Nda  Optik  Dükkanı  Açtı    haber

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