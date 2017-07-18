Uzun Galatasaray kariyerini sonlandıran tecrübeli oyuncu Sabri Sarıoğlu, Süper Lig'in yeni ekibi Göztepe ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

Galatasaray ile yollarını ayırmasından sonra hangi takım ile anlaşacağı merak edilen Sabri Sarıoğlu'nun yeni takımı belli oldu.

2 YILLIK SÖZLEŞME

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Göztepe, tecrübeli oyuncu ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Sabri Sarıoğlu, İzmir temsilcisi için yarın sağlık kontrolünden geçecek.

Kaynak: haberinburada