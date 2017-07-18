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Göztepe, Sabri Sarıoğlu ile 2 Yıllık Anlaşmaya Vardı

GÖZTEPE, SABRİ SARIOĞLU İLE 2 YILLIK ANLAŞMAYA VARDI

Uzun Galatasaray kariyerini sonlandıran tecrübeli oyuncu Sabri Sarıoğlu, Süper Lig'in yeni ekibi Göztepe ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

Tarih : 18 Temmuz 2017, 22:40
Puan Ver : Göztepe, Sabri Sarıoğlu İle 2 Yıllık Anlaşmaya Vardı(6/10)2

Galatasaray ile yollarını ayırmasından sonra hangi takım ile anlaşacağı merak edilen Sabri Sarıoğlu'nun yeni takımı belli oldu.

2 YILLIK SÖZLEŞME

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Göztepe, tecrübeli oyuncu ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Sabri Sarıoğlu, İzmir temsilcisi için yarın sağlık kontrolünden geçecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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