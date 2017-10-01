GÖZTEPE KENDİ EVİNDE BAŞAKŞEHİR'E 2-1 MAĞLUP OLDU
Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Göztepe, Medipol Başakşehir'i konuk etti. Başakşehir sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Süper Lig'de son 4 maçını kazanarak zirve yarışına ortak olan Göztepe'ye Medipol Başakşehir dur dedi: 1-2.
90+3'DE ATILAN GOL GÖZTEPE'YE YETMEDİ
Ligde son 2 haftada galibiyet alamayan turuncu-lacivertliler Göz-Göz'ü 33'te Epureanu ve 36'da Adebayor'un golleriyle yenerek yeniden çıkışa geçti, Göztepe'ye 90 artı 3'te Jahovic'in penaltı golü yetmedi. Bu sonuçla ligdeki 2'nci mağlubiyetini alan sarı-kırmızılılar 13 puanda kalırken, Başakşehir de 13 puana yükseldi.
Kaynak: haberinburada
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