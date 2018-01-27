Süper Lig 19. hafta maçında Göztepe evinde konuk ettiği Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe ile Kayserispor karşılaştı. İzmir'deki karşılaşma 1-1 sona erdi.

PERDEYİ SENEGALLİ BADJI AÇTI

Konuk Kayserispor, 20. dakikada Stephane Badji ile öne geçti. Ligde bu sezon 19 müsabakada görev yapan Senegalli orta saha oyuncusu ikinci kez gol sevinci yaşadı.

İlk yarı 1-0 Kayserispor'un üstünlüğüyle bitti.

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, 60. dakikada Yoan Gouffran ve Halil Akbunar'ı çıkarıp Tayfur Bingöl ve Sabri Sarıoğlu'nu oyuna soktu.

GÖZTEPE'NİN GOLÜ TAYFUR'DAN GELDİ

Karşılaşmanın 72. dakikasında Sabri'nin pasını iyi değerlendiren Tayfur Bingöl, Göztepe adına skoru eşitleyen golü attı. 25 yaşındaki futbolcu ligdeki gol sayısını 4'e çıkardı.

Kayserispor'da Kana Bıyık, 76'da çift sarı karttan atıldı. Konuk ekipte Stephane Badji de maçtan sonra çift sarıdan kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla Göztepe'nun puanı 31 oldu.

Ligde son 3 maçında 2 yenilgi ve 1 beraberlik alan teknik direktör Marius Sumudica yönetimindeki Kayserispor'un puanı 31 oldu.

Kaynak: haberinburada