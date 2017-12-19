Süper Lig 16. hafta maçında Göztepe, Atiker Konyaspor'u evinde 1-0 mağlup etti.

Spor Toto Süper lig 16. hafta maçında Göztepe evinde Atiker Konyaspor'u ağırladı.

20. dakikada Tanju'nun sağdan ortaladığı topta Gouffran kafayı vurdu. Fransız oyuncunun şutunda kaleci Serkan meşin yuvarlağı köşede kontrol etti.

26. dakikada Selçuk ceza sahası dışından kaleyi yokladı. Kaleci Serkan topu güçlükle çıkardı.

32. dakikada Milosevic'in sağ kanattan getirdiği topta Bourabia şutunu çekti, kaleci Beto iki hamlede meşin yuvarlağa sahip oldu.

GÖZ-GÖZ'ÜN GOLCÜSÜ JAHOVIC PENALTIDAN ATTI

41. dakikada Göztepe penaltı kazandı. Kosanovic'in kullandığı köşe atışında Jahovic yerde kalınca hakem Hüseyin Göçek beyaz noktayı gösterdi. 43. dakikada atışı kullanan Jahovic tabelayı değiştirdi: 1-0.

53. dakikada Castro'nun ceza sahası dışından çektiği şutta kaleci Serkan gole geçit vermedi.

JAHOVIC YİNE GOLE YAKLAŞTI

70. dakikada Halil soldan ortaladı, Jahovic'in kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

81. dakikada Konyaspor net fırsatı kaçırdı. Sağ çaprazda kaleci Beto ile karşı karşıya kalan Skubic'in sert şutunda top çok az farkla direğin dibinden dışarı gitti. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, kazanan Göztepe oldu.

Kaynak: haberinburada