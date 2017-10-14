Süper Lig'in 8. haftasında Antalyaspor, evinde Göztepe'yi konuk etti.

Brezilyalı teknik adam Leonardo'nun kendi taraftarı önündeki ilk maçında karşılaşmaya hızlı başlayan taraf Göztepe oldu. İzmir ekibi, 8. dakikada golcüsü Jahovic ile skoru 1-0'a getirdi.

GÖZTEPE FRİKİKTEN GOLÜ BULDU

Bu golün ardından Antalyaspor toparlanıp beraberliği yakalamak isterken Göztepe, 19. dakikada Jahovic'in kullandığı frikikte bir kez daha golü buldu. Jahovic'in vuruşunda Diego Angelo'ya çarpan top ağlarla buluştu.

2-0'ın ardından 27. dakikada Antalyaspor'un golü geldi. Brezilyalı Maicon, Eto'o'dan aldığı klas pasta golle buluştu. Bu golün ardından ev sahibi ekip umutlansa da golden bir dakika sonra Sandro kırmızı kart görerek Akdeniz ekibini 10 kişi bıraktı ve Antalyaspor, 28. dakikadan itibaren maçı 10 kişi tamamladı.

İKİNCİ YARI TEMPO DAHA DA YÜKSELDİ

İlk yarı 2-1'lik Göztepe üstünlüğüyle tamamlanırken ikinci yarıda tempo daha da yükseldi. Her iki takımın da sık sık gol pozisyonu bulduğu karşılaşmada son sözü Ömer Şişmanoğlu söyledi. Maçın son dakikalarında oyuna giren Ömer, duraklamalarda attığı golle skoru belirledi ve Göztepe, deplasmanda 3-1 kazanmayı başardı.

Bu galibiyetin ardından Göztepe, puanını 16 yaptı ve ikinci sıraya yükseldi. 6 puanda kalan Antalyaspor ise 8. haftanın sonunda, sonuncu Osmanlıspor'dan bir maç fazlasıyla 17. sırada yer aldı.

Kaynak: haberinburada