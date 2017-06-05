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göztepe 14 sezon sonra yeniden süper lig'de

GÖZTEPE 14 SEZON SONRA YENİDEN SÜPER LİG'DE

TFF 1. Lig play-off yarı final maçında Boluspor'u saf dışı bırakan Göztepe, final maçında Eskişehirspor'u da yenerek, 14 sezon sonra Süper Lig'e döndü

Tarih : 05 Haziran 2017, 09:09
Puan Ver : Göztepe 14 Sezon Sonra Yeniden Süper Lig'de(9/10)11


TFF 1. Lig play-off final maçında Eskişehirspor'a penaltı atışları sonucunda 3-2 üstünlük kuran Göztepe, Spor Toto Süper Lig'e yükseldi. En son 2010-2011'de Bucaspor'la Süper Lig'de temsil edilen İzmir'in de Süper Lig hasreti sona erdi.



Süper Lig geçmişinde Altay, Göztepe, İzmirspor, Karşıyaka ve Altınordu ile zaman zaman 5 takımla ligde temsil edilen İzmir, en son Bucaspor'la 2010-2011 sezonunda Süper Lig'de yer almıştı.



Bucaspor'dan önce en son 2002-2003'te iki takımla Süper Lig'de temsil edilen İzmir, hem Altay'ın hem de Göztepe'nin aynı sezonda küme düşmesinin üzüntüsünü yaşamıştı. Bu ekiplerden Göztepe, amatör kümeye kadar geriledikten sonra 2016-2017 sezonu sonunda Süper Lig'e yükselmeyi başardı.



 



 



kaynak:sabah








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