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Göztepe 1 puanı Demba Ba ile kurtardı

GÖZTEPE 1 PUANI DEMBA BA İLE KURTARDI

Spor Toto Süper Ligde Göztepe, deplasmanda karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Tarih : 18 Mart 2018, 18:10
Puan Ver : Göztepe 1 Puanı Demba Ba İle Kurtardı(6/10)2

Spor Toto Süper Lig 26. hafta karşılaşmasında Aytemiz Alanyaspor ile Göztepe kozlarını paylaştı. Son anları nefes kesen mücadele 1-1 sona erdi.

Kümede kalma mücadelesi veren Aytemiz Alanyaspor ilk yarısı golsüz sona eren maçın 76. dakikasında Douglas'ın attığı golle 1-0 öne geçti.

DEMBA BA BERABERLİĞİ GETİRDİ

Bu golden 6 dakika sonra sahneye çıkan Göztepe'nin golcüsü Demba Ba, skora 1-1'lik beraberliği getiren isim oldu.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele bu skorla sona erdi. Göztepe puanını 40 yaparken Aytemiz Alanyaspor 28 puana ulaştı.

ALANYASPOR BEŞİKTAŞ KARŞISINDA

Göztepe gelecek hafta sahasında Kasımpaşa'yı ağırlarken Aytemiz Alanyaspor deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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