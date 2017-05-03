

Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek, farklı tüyolarla güzel bir cilde sahip olunabileceğini belirtti. Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek, "Vücut sağlığımız için egzersiz yapmak tartışmasız önemlidir. Ancak sağlıklı bir cilde kavuşmak için de egzersiz oldukça faydalıdır. Örneğin her gün koşmak cilde sağlıklı bir parlaklık verir. Çünkü koşarken kan oksijenle dolar. Ne kadar çok koşulursa o kadar çok cilt parlaklığını korur. Koşu aynı zamanda kan akışını hızlandırdığı için cildi besler. Ayrıca terlememizi sağlayarak vücudumuzdan toksinleri atmamıza yardımcı olur. Koşu günlük hayatın stresinden kişiyi korur. Bu sayede cilde zarar veren faktörlerden biri de saf dışı kalmış olur. Düzenli olarak egzersiz yapan kişilerin kanındaki kortizol seviyesi yükselir. Bu da cildin yapısında mevcut olan kolajeni artırır ve bu sayede kırışıklık, sarkmalarla mücadele edilmesini sağlar" dedi.