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gözlerinizde çapaklanma ve batma hissi varsa…

GÖZLERİNİZDE ÇAPAKLANMA VE BATMA HİSSİ VARSA…

Göz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr.Şeyda Atabay, göz tümörü konusunda uyardı.

Tarih : 15 Şubat 2017, 09:21
Puan Ver : Gözlerinizde Çapaklanma Ve Batma Hissi Varsa…(7/10)9


Göz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr.Şeyda Atabay, göz tümörü konusunda uyardı. Dr. Atabay, "Konjonktiva; göz kapaklarının iç kısmını ve gözümüzün beyaz tabakası yani skleranın ön kısmını örten ince, saydam, müköz membrandır.



Göz dokularını korumak amacıyla kornea hariç tüm göz yüzeyini örterek ilk savunma aracı olarak görev alır. Bu nedenle gözlerimizle ilgili bir problemde ilk tepki veren ve bu tepkisini kızararak, kanlanarak, çapaklanarak, batma hissi yaparak gösteren bir zardır. Normal sağlıklı durumda beyazımsı bir renk olduğundan gözükmeyip, en ufak bir rahatsızlıkta yoğun kan damarları içerdiğinden aşırı kanlanarak kırmızı bir renk alır" dedi.



Konjonktiva tümörlerinin tanısı diğer bazı konjonktiva lezyonlarına benzeyebildiği için güçlükler oluşturabildiğini dile getiren Göz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr.Şeyda Atabay, "Hastalarımızın başvuru anındaki şikayetleri en sık olarak büyüyen kitle şeklindedir. Bundan başka kızarıklık, şişlik, batma, çapaklanma olabileceği gibi bazen ise gözlük muayenesi için başvuran bir hastada rastlantısal olarak tanı konulmaktadır. Bu lezyonların erken tanı ve tedavisi hastanın görsel yeteneklerinin korunmasında, kozmetik deformite gelişiminin engellenmesi ve göz kaybının önlenmesinde önemlidir. Öykü tanıda büyük önem taşır.



 



kaynak:sabah








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