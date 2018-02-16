Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ankara Palas'ta ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile bir araya geldi. Yaklaşık 2,5 saat süren görüşme sona ererken, iki bakan ortak açıklama yapıyor. Bakan Çavuşoğlu, "ABD ile kritik bir aşamadayız, ilişkilerimizin normalleşmesi için atılması gereken adımlar var. FETÖ ile mücadele konusunda, ABD'nin YPG'ye desteği konusunda, beklentilerimizi net bir şekilde dile getirdik." dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Tillerson'ın ziyaretini önemli ve faydalı buluyoruz. Türkiye ve ABD uzun yıllardır stratejik ortaklığını derinleştirerek sürdürmüştür. Bu ortaklık farklı alanlara genişletilmiştir ve sadece bölgemizde birçok ülke ve halk bu ortaklıktan faydalanarak gelmiştir."

"Geçmişte de kritik aşamalar oldu ama her zaman bu ortaklığı ön planda tutarak geçmişte bu kritik aşamaları birlikte geçtik. Dün akşam Cumhurbaşkanımızla beraber yaptığımız üçlü toplantıda taraflar düşüncelerini kaygılarını söylemiştir. Şimdi kritik bir aşamada, ya bu ilişkileri yoluna koyacaktır ya da daha da kötüye gidecekti."

"İLİŞKİLERİ NORMALLEŞTİRME KONUSUNDA MUTABAKATA VARDIK"

"Elbette bunun için atılması gereken adımlar var. FETÖ, ABD'nin YPG'ye desteği, İlişkilerimizi normalleştirme konusunda mutabakata vardık. Elbette kaygılarımızın ciddiye alındığını düşünmek istiyoruz. Bugüne kadar verilen sözler oldu, tutulmayan sözler de oldu çözemediğimiz konular da oldu. Birlikte neler yapabiliriz bunları da konuştuk. Yeni bir mekanizma oluşturma kararı aldık."

"Örneğin FETÖ konusunda değerlendirmeleri kamuoyunda yapmak yerine bu mekanizma içerisinde yapmakta fayda var."

"Suriye konusunda somut adımlar atarak bu konuları aşmak istiyoruz. Bu mekanizmalar topu taca atma değildir. Tam tersine anlaştığımız gibi sonuç alıcı mekanizmalar olacaktır. İnşallah ilk toplantı da mart ayının ortasından önce gerçekleşecek bu konuda da mutabakatımız var."

TILLERSON: SURİYE'DE BİRLİKTE ÇALIŞMAMIZ ÖNEMLİ

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson da, "Türkiye ile ilişkilerimiz sürekli ve stratejiktir. Türkiye ile Suriye'de birlikte çalışmamız önemli.Suriye'de gerilimin artmamasına çalıyoruz. SDG'ye sağladımız desteğin sınırlı olacağını aktardık" dedi.





Kaynak: haberinburada