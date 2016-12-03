Ak Parti anayasa değişiklik metnine son şeklini veriyor. MHP, metnin yazımında bir kriz çıkmazsa, teklife hem Meclis'te hem de referandumda “Evet” diyecek



Ak Parti'nin başkanlık sistemini öngören Anayasa değişikliği teklifi ile ilgili Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin görüşmesinin ardından varılan uzlaşmanın ardından TBMM Başkanlığı'na sunulacak metin merakla bekleniyor.







Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş'in “Bahçeli kurt siyasetçidir” diyerek anayasa teklifinin yasalaştırılması sırasında bir yol kazası yaşanabileceğine vurgu yapması, Ak Parti kanadında MHP'ye dönük endişeler olduğu iddialarına yol açmıştı.



Hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletvekilleriyle görüşmesinde hem de Başbakan Yıldırım'ın temaslarında Bahçeli'ye olan güveni yinelemelerinin anayasa sürecine olumlu katkı sağladığı belirtiliyor. Bahçeli de kurmaylarıyla görüşmelerinde ülkenin geleceği için bir yola çıkıldığını ve MHP'nin üzerine düşen sorumluluğunu sonuna kadar tereddütsüz yerine getireceğini dile getiriyor. Ancak MHP'de de olası bir sapma yaşanması ve olumlu gidişata gölge düşülmesinden endişe ediliyor.







kaynak:milliyet