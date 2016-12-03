O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

gözler tbmm'ye sunulacak metinde

GÖZLER TBMM'YE SUNULACAK METİNDE

Ak Parti anayasa değişiklik metnine son şeklini veriyor. MHP, metnin yazımında bir kriz çıkmazsa, teklife hem Meclis'te hem de referandumda “Evet” diyecek

Tarih : 03 Aralık 2016, 09:18
Puan Ver : Gözler Tbmm'ye Sunulacak Metinde(10/10)12


Ak Parti'nin başkanlık sistemini öngören Anayasa değişikliği teklifi ile ilgili Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin görüşmesinin ardından varılan uzlaşmanın ardından TBMM Başkanlığı'na sunulacak metin merakla bekleniyor.



Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş'in “Bahçeli kurt siyasetçidir” diyerek anayasa teklifinin yasalaştırılması sırasında bir yol kazası yaşanabileceğine vurgu yapması, Ak Parti kanadında MHP'ye dönük endişeler olduğu iddialarına yol açmıştı.



Hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletvekilleriyle görüşmesinde hem de Başbakan Yıldırım'ın temaslarında Bahçeli'ye olan güveni yinelemelerinin anayasa sürecine olumlu katkı sağladığı belirtiliyor. Bahçeli de kurmaylarıyla görüşmelerinde ülkenin geleceği için bir yola çıkıldığını ve MHP'nin üzerine düşen sorumluluğunu sonuna kadar tereddütsüz yerine getireceğini dile getiriyor. Ancak MHP'de de olası bir sapma yaşanması ve olumlu gidişata gölge düşülmesinden endişe ediliyor.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Gözler  Tbmm  Ye  Sunulacak  Metinde    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER