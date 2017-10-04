GÖZLER SAAT 14.00'E ÇEVRİLDİ! ERDOĞAN'A SUİKAST GİRİŞİMİ DAVASINDA KARAR AÇIKLANIYOR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast davasında karar, bugün saat 14.00'te açıklanacak.
KARAR 14.00'TE AÇIKLANACAK
Muğla'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve iki polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin 2'si firari, 43'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın karar duruşmasını çok sayıda kişi yakından takip ediyor.
Davada karar saat 14.00'te açıklanacak.
YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI
Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesince adliye binasındaki salonların fiziki yetersizliği nedeniyle Muğla Ticaret ve Sanayi Odası salonunda görülen duruşmanın yapıldığı bölgede Muğla Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı.
Sanık yakınları ve gazeteciler, kontrol noktalarında aranarak duruşma salonuna alındı. Çevredeki binaların çatılarında keskin nişancı özel harekat polislerinin olduğu görüldü.
270 POLİS, 330 JANDARMA
Duruşma salonu çevresinde 270 polis ile 330 jandarmanın görev yaptığı öğrenildi. Çanakkale, Aydın ve Antalya'dan da takviye çevik kuvvet ve özel harekat polislerinin kente geldiği bildirildi.
Duruşma öncesinde de "Boomer" adlı bomba arama dedektör köpeğiyle salon çevresinde arama yapıldı.
İDAM SLOGANLARI
Öte yandan, duruşmayı takip etmek için çok sayıda kişi bölgede toplandı.
Ellerinde Türk bayraklarıyla kendilerine ayrılan bölümü dolduran vatandaşlar, "idam istiyoruz" sloganı attı. Bazılarının ellerinde urgan salladığı görüldü.
SÖNMEZATEŞ: SON SÖZÜMÜ SÖYLEMEYİ REDDEDİYORUM
Cumhurbaşkanına suikast girişimi davasında sanıklar son sözlerini söylerken, suikast timi lideri Gökhan Şahin Sönmezateş, son sözü sorulduğunda 'Son sözü söylemeyi reddediyorum" dedi.
ESKİ BAŞYAVER: SON SÖZÜMÜ ANKARA'DAKİ ÇATI DAVADA SÖYLEYECEĞİM
Sanıklardan Cumhurbaşkanlığı eski Başyaveri Ali Yazıcı mahkeme başkanının son sözünü sorması üzerine, "Son sözümü Ankara'daki çatı davada söyleyeceğim. Şu anda konuşmayacağım" dedi.
İDDİANAMEDEN
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in "bir numaralı" sanık olarak yer aldığı iddianamede, 3'ü firari 44'ü tutuklu 47 sanığın "Cumhurbaşkanına suikast", "anayasayı ihlal", "yasama organına karşı suç", "hükümete karşı suç", "silahlı terör örgütü yöneticisi olma", "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme", "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs etme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "zincirleme şekilde cebir ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama", "zincirleme şekilde silahla tehdit", "Cumhurbaşkanına hakaret", "zincirleme şekilde kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret", "kamu malına zarar verme", "mala zarar verme", "nitelikli olarak konut dokunulmazlığının ihlali" ve "nitelikli yağma" suçlarından cezalandırılmaları isteniyor.
Saldırıyı gerçekleştiren FETÖ'nün "suikast timi"ndeki biri firari 37 asker için en az 6'şar kez ağırlaştırılmış müebbet talep ediliyor.
Kaynak: haberinburada
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