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gözler erdoğan-yıldırım görüşmesinde

GÖZLER ERDOĞAN-YILDIRIM GÖRÜŞMESİNDE

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım görüşmesinde kritik konular ele alınacak. İkilinin görüşmesi 16 Nisan'dan sonraki ilk yüz yüze görüşme olacak

Tarih : 20 Nisan 2017, 16:23
Puan Ver : Gözler Erdoğan-Yıldırım Görüşmesinde(7/10)7


 AK Parti MKYK'sı kongre gündemi için bugün gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım görüşmesini bekliyor.



Habertürk TV muhabiri Çimen Çetin'in aktardığına göre bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 17:30'da Başbakan Binali Yıldırım'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek. Cumhurbaşkanı ve Başbakan arasındaki görüşme, referandumun ardından gerçekleşecek ilk resmi görüşme olacak. Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım'ı telefonla arayarak tebriklerini iletmişti.



GÖRÜŞMENİN ÖNEMLİ DETAYLARI



Bugünkü görüşmede kabine revizyonu, kongre süreci ve üyelik sürecinin netleşmesi bekleniyor.



Toplantıda bundan sonraki süreçteki adımın ne olacağı da konuşulacak. Özellikle üyelik ve kongre süreci ile ilgili YSK'nın açıklaması ve ardından Resmi Gazete'de yayımlanması beklenecek.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Gözler  Erdoğan-Yıldırım  Görüşmesinde    haber

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