

AK Parti MKYK'sı kongre gündemi için bugün gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım görüşmesini bekliyor.







Habertürk TV muhabiri Çimen Çetin'in aktardığına göre bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 17:30'da Başbakan Binali Yıldırım'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek. Cumhurbaşkanı ve Başbakan arasındaki görüşme, referandumun ardından gerçekleşecek ilk resmi görüşme olacak. Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım'ı telefonla arayarak tebriklerini iletmişti.







GÖRÜŞMENİN ÖNEMLİ DETAYLARI







Bugünkü görüşmede kabine revizyonu, kongre süreci ve üyelik sürecinin netleşmesi bekleniyor.







Toplantıda bundan sonraki süreçteki adımın ne olacağı da konuşulacak. Özellikle üyelik ve kongre süreci ile ilgili YSK'nın açıklaması ve ardından Resmi Gazete'de yayımlanması beklenecek.







kaynak:habertürk