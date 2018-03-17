GÖZLER AFRİN'DEYKEN KOMANDOLAR YURT İÇİNDE 27 PKK'LIYI ÖLDÜRDÜ
Türk Silahlı Kuvvetlerince 10-16 Mart'ta Diyarbakır, Tunceli, Şırnak ile Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonlarda 27 terörist etkisiz hale getirildi.
Mehmetçik bir yandan Afrin'de terör örgütü YPG'yi köşeye sıkıştırmışken bir yandan da sırın içi ve Kuzey Irak'ta PKK'ya darbe vuruyor.
1 HAFTADA 27 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Türk Silahlı Kuvvetlerince 10-16 Mart'ta Diyarbakır, Tunceli, Şırnak ile Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonlarda 27 terörist etkisiz hale getirildi.
UYUŞTURUCU OPERASYONLARI DA HIZ KESMİYOR
PKK/KCK terör örgütünün en önemli finans kaynaklarından olan kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde 25.9 kilogram uyuşturucu, 507 litre kaçak akaryakıt, 27 bin 200 paket kaçak sigara, 22 adet kaçak silah ve 1 adet kaçak cep telefonu ele geçirildiği bildirildi.
4 EYP ELE GEÇİRİLDİ
Irak'ın kuzeyi Kani Rash bölgesinde, komando birlikleri tarafından icra edilen operasyonda dört el yapımı patlayıcının bulunduğu da ifade edildi.
Kaynak: haberinburada
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