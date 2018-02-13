GÖZLER AFRİN'DEYKEN JETLERİMİZ IRAK'I VURDU!
Son Dakika! Kuzey Irak'taki PKK kamplarına yönelik hava harekatı düzenlendi. Harekatta 16 hedef imha edildi.
Ayrıntılar Geliyor..
Kaynak: haberinburada
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