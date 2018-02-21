GÖZLER AFRİN'DEYKEN ACI HABER KUZEY IRAK'TAN GELDİ: 2 MEHMETÇİK ŞEHİT
Kuzey Irak Kanireş bölgesinde terör örgütüyle yaşanan çatışmada 2 askerin şehit olduğu belirtildi.
"OPERASYONLAR SÜRÜYOR"
Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Kuzey Irak Karireş bölgesinde 2 askerin şehit olduğunu söyledi. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyonların sürdüğü belirtildi.
BARTIN'DA SİLAHI KAZAYLA ATEŞ ALAN ASKER ŞEHİT OLDU
Bartın'da ise, karakolda nöbet tutan jandarma er Abdullah Y., ateş alan silahından çıkan kurşunla şehit oldu. Olay, dün akşam saatlerinde İnkum köyündeki jandarma karakolunda meydana geldi. Nöbet tutan jandarma er Abdullah Y.'nin silahı, henüz belirlenemeyen nedenle ateş aldı. Silahtan çıkan kurşun, Abdullah Y.'ye isabet etti ve Mehmetçik hayatını kaybetti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- 'afrin Merkeze Girildi' Fotoğrafını Paylaşan Muhabir, Esad Yanlısıymış
- Gelin-Kaynanalı Uyuşturucu Çetesi Çökertildi
- Şimdi Ypg Düşünsün! Özel Harekat Polisleri Tekbirlerle Afrin'e Gitti
- Kuzey Irak Şehidinin Babasını, 2015'te Şehit Düşen Dağlıca Şehidinin Babası Teselli Etti
- Pyd Esad'la Terörist Koridoru İçin Stratejik Tel Rıfat'ı Görüşüyor
EKONOMİ HABERLERİ
- Çikolata Sevenlere Kötü Haber! 40 Yıl İçinde Tükenebilir
- Apple'ın Güvenlik Açığını Bulan Türk Öğrenci, Teşekkür Listesine Girdi
- Avrupa'ya E-Ticaret Yapanlar Dikkat! Büyük Cezalar Ödeyebilirsiniz
- 2. El Araç Piyasasında Yeni Dönem! Belgesi Olmayan Satış Yapamayacak
- Yarım Saatlik Yol İçin Turiste İstanbul'u Dolaştırdı, 10 Yıla Kadar Hapsi İsteniyor
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Yıldırım Fırtınası Sonu Oldu! Şarjdaki Cep Telefonu Kulağında Eridi
- Market Sapığı, Sıra Bekleyen Kadının Etek Altını Videoya Çekti
- Almanya'da Lima İsimli Köpek Parti Üyesi Yapıldı
- Halk, 5 Yaşındaki Kızı İstismar Edip Öldüren Zanlıları Linç Etti
- Özgürlüğe Yolculuk! Mezbahaya Götürülürken Kaçtı, Yüzerek Adaya Çıktı
Bu Haberle İlgili Yorumlar