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GÖZLER AFRİN'DEYKEN ACI HABER KUZEY IRAK'TAN GELDİ: 2 MEHMETÇİK ŞEHİT


Gözler Afrin'deyken acı haber Kuzey Irak'tan geldi: 2 Mehmetçik şehit
Tarih : 21 Şubat 2018, 12:10
Puan Ver : Gözler Afrin'deyken Acı Haber Kuzey Irak'tan Geldi: 2 Mehmetçik Şehit(7/10)3

Kuzey Irak Kanireş bölgesinde terör örgütüyle yaşanan çatışmada 2 askerin şehit olduğu belirtildi.

"OPERASYONLAR SÜRÜYOR"

Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Kuzey Irak Karireş bölgesinde 2 askerin şehit olduğunu söyledi. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyonların sürdüğü belirtildi.

BARTIN'DA SİLAHI KAZAYLA ATEŞ ALAN ASKER ŞEHİT OLDU

Bartın'da ise, karakolda nöbet tutan jandarma er Abdullah Y., ateş alan silahından çıkan kurşunla şehit oldu. Olay, dün akşam saatlerinde İnkum köyündeki jandarma karakolunda meydana geldi. Nöbet tutan jandarma er Abdullah Y.'nin silahı, henüz belirlenemeyen nedenle ateş aldı. Silahtan çıkan kurşun, Abdullah Y.'ye isabet etti ve Mehmetçik hayatını kaybetti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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