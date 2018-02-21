Kuzey Irak Kanireş bölgesinde terör örgütüyle yaşanan çatışmada 2 askerin şehit olduğu belirtildi.

"OPERASYONLAR SÜRÜYOR"

Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Kuzey Irak Karireş bölgesinde 2 askerin şehit olduğunu söyledi. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyonların sürdüğü belirtildi.

BARTIN'DA SİLAHI KAZAYLA ATEŞ ALAN ASKER ŞEHİT OLDU

Bartın'da ise, karakolda nöbet tutan jandarma er Abdullah Y., ateş alan silahından çıkan kurşunla şehit oldu. Olay, dün akşam saatlerinde İnkum köyündeki jandarma karakolunda meydana geldi. Nöbet tutan jandarma er Abdullah Y.'nin silahı, henüz belirlenemeyen nedenle ateş aldı. Silahtan çıkan kurşun, Abdullah Y.'ye isabet etti ve Mehmetçik hayatını kaybetti.

Kaynak: haberinburada