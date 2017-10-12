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Gözlemcilerin Tüm Yaz Beklediği Dağ Horozunu, Orman Bakanlığı Görüntüledi
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Gözlemcilerin Tüm Yaz Beklediği Dağ Horozunu, Orman Bakanlığı Görüntüledi

GÖZLEMCİLERİN TÜM YAZ BEKLEDİĞİ DAĞ HOROZUNU, ORMAN BAKANLIĞI GÖRÜNTÜLEDİ

Türkiye'de sadece Rize'de yaşayan ve gözlemcilerin görüntülemek için kamp kurup beklediği dağ horozunu, bu yıl sadece Orman Bakanlığı'nın fotoğrafçısı görüntülemeyi başardı.

Tarih : 12 Ekim 2017, 12:10
Puan Ver : Gözlemcilerin Tüm Yaz Beklediği Dağ Horozunu, Orman Bakanlığı Görüntüledi(5/10)1

Kafkasya bölgesinin endemik kuş türleri arasında yer alan ve Türkiye'de sadece Rize'nin Sivrikaya Köyü'nde görülen dağ horozunun izine, kuş gözlemcileri ve foto safari meraklıları, bu yaz rastlayamamıştı. Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın fotoğrafçısı İdris Ölmez, 3 gün kamp kurduğu arazide dağ horozunu sonbaharda fotoğrafladı.

SABAHIN İLK IŞIKLARINDA YAYLAYA ÇIKIYORLAR

İkizdere ilçesinde bulunan Sivrikaya Köyü'nde, bu yıl temmuz ayında gerçekleştirilen 'Dağ Horozu Şenliği'ne yurdun farklı yerlerinden kuş gözlemcileri, foto safari meraklıları ve çok sayıda akademisyen katıldı. Sabahın ilk ışıklarıyla nadir rastlanan dağ horozunu görebilmek için yaylaya çıkan ekipler, saatler süren gözlemlere rağmen kuluçkaya yattığı sanılan horozu göremedi.

ORMAN BAKANLIĞI'NIN FOTOĞRAFÇISI GÖRÜNTÜLEDİ

Orman Bakanlığı'nın fotoğrafçısı Ölmez, önceki hafta geldiği Rize'de, Doğa Koruma ve Milli Parklar 12'nci Bölge Müdürlüğü'nden rehberlerin eşliğinde Sivrikaya Köyü'ne çıktı. Rize ve Trabzon sınırındaki yaylalarda 3 gün boyunca kamp kuran Ölmez, gizemli kuşu fotoğrafladı. Orman ve Su İşleri Bakanlığı da dağ horozunun fotoğraflarını sosyal medya üzerinden paylaştı.

DAĞ HOROZU BİNLERCE METRE YÜKSEKLİKTE YAŞAYABİLİYOR

Orta büyüklükte bir kuş olan ve 'Huş tavuğu' olarak da bilinen dağ horozu, yükseklerde ve dağlarda yaşıyor. Horoz, yıl boyunca bin 500 ila 3 bin metre yükseklikte, ağaç sınırında ve çayırlıklar arasında yerleşik olarak yaşamını sürdürüyor. Dağ horozu, Kafkasya Bölgesi'nin yanı sıra Gürcistan, İran, Rusya, Ermenistan ve Türkiye'de görülüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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