

Dünyanın en sinsi hastalıkları listesinde zirveyi zorlayan, halk arasında ise göz tansiyonu adıyla tanımlanan glokom, ne yazık ki hastalığın son evrelerinde fark edilebiliyor. Teşhis edildiğinde ise hastayı ciddi görme kayıplarıyla yüzleştiren bu hastalık, geri dönüşü olmayan tahribatlara neden oluyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Hasan Küçükşahin, “Dünya Glokom Haftası” vesilesiyle glokom hakkında bilinmeyenleri anlattı.



Toplumda bazı kesimlerce göz tansiyonu, bazı kesimler tarafından ise karasu olarak adlandırılan glokom, görme sinirini zedeleyerek ilerleyen önemli bir göz hastalığıdır. Görme sinirlerine verdiği zararla görme kaybına yol açan glokom, dünya üzerinde milyonlarca insanı etkisi altına almış durumda. Herhangi bir belirti göstermeyen bu göz hastalığı, yalnızca dikkatli bir göz muayenesi ile teşhis edilebiliyor.



GLOKOM TEDAVİSİ YALNIZCA SAĞLAM SİNİR HÜCRELERİNİ KORUYABİLİR



Glokom tedavisi, hastalık teşhis edilene kadar deforme olan görme hücrelerini tekrar canlandıramıyor. Glokoma karşı planlanan tedavi, sağlam kalan sinir hücrelerini korumaya yönelik oluyor. Bu nedenle hastalık ne kadar erken teşhis edilirse görme sinir lifi ve hücreleri de o kadar tahrip olmaktan kurtarılabiliyor. Sabahları şiddetli baş ağrısı, bazı zamanlarda bulanık görme, ışıkların çevresinde harelerin görülmesi, televizyon izlerken ya da dijital ekranlar başında vakit geçirirken göz çevresinde ağrı hissedilmesi gibi belirtiler görülürse glokomdan şüphelenilebilir.







kaynak:habertürk