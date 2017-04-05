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gözdeki ışık çakmalarının nedeni…

GÖZDEKİ IŞIK ÇAKMALARININ NEDENİ…

Migren günümüzün yaygın hastalıklarından biri. Göz migreni de kişiye göre çeşitli belirtiler gösterebilir.

Tarih : 05 Nisan 2017, 09:42
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Tipik olarak görme alanınızın tam merkezinde küçük ama büyüyen bir kör nokta görürsünüz. Bu noktada parlak, yanıp sönen ışıklar veya titreyen zikzak çizgiler bulunur. Kör nokta genelde genişler ve bütün görme alanınızı kaplayabilir.



Migren atakları birkaç dakika içinde başlayıp bitebilir, ama genelde 20-30 dakika kadar uzun sürmektedir. Genelde göz migrenleri zararsız kabul edilirler. Ataklar başladığında emniyetiniz için yaptığınız işi bırakın. Araba kullanıyorsanız sakince park edin. Tuhaf ve uzun süre gitmeyen görme belirtileri konusunda endişeliyseniz bir uzmana başvurun.



 



kaynak:sabah








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