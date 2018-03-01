GÖZALTINDAKİ ŞÜPHELİ KAÇTI, POLİS PEŞ PEŞE HAVAYA ATEŞ AÇTI!
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'nde bulunan yerleşkesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde gözaltında bulunan bir şüpheli kaçmaya çalıştı.
ŞÜPHELİ KAÇTI, POLİS HAVAYA ATEŞ AÇTI
Edinilen bilgiye bir uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındığı öğrenilen Emre Ç. saat 15.20 sıralarında sağlık kontrolüne götürüldüğü sırada yanında bulunan polislerden kurtularak kaçtı. Polis ekipleri şüphelinin durması için peş peşe havaya ateş açtı.
ŞÜPHELİ, 100 METRE İLERİDE YAKALANDI
Yaşanan kısa süreli kovalamanın ardından polis ekipleri, Emre Ç.'yi yaklaşık 100 metre ileride yakaladı. Silah seslerini duyan çok sayıda polis, emniyetin girişlerini toplandı.
Kaynak: haberinburada
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