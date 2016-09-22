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GÖZALTINDAKİ FETÖ ŞÜPHELİSİNE SOPALI SALDIRI


GÖZALTINDAKİ FETÖ ŞÜPHELİSİNE SOPALI SALDIRI
Tarih : 22 Eylül 2016, 15:03
Puan Ver : Gözaltındaki Fetö Şüphelisine Sopalı Saldırı(0/10)


Çanakkale'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında il genelinde 35 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden biri sağlık kontrolünün ardından hastaneden çıkartılırken, 'Haine yer yok' diye bağırarak, paspas sopasıyla başına vuran bir saldırgan tarafından yaralandı. Şüpheliye hastaneden darp raporu verilirken, saldırgan gözaltına alındı.



Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından il genelinde FETÖ/PDY ile bağlantısı olan kişilere yönelik bugün sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda 35 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, Çanakkale Devlet Hastanesi'ne sağlık kontrolüne getirildi.



Şüphelilerden sağlık kontrolünün tamamlanmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüleceği sırada hastanenin önünde bekleyen bir kişi "Haine yer yok" diye bağırarak, sert plastikten paspas sopasıyla saldırdı. Şüpheli başına darbe alırken, saldırgan polisler tarafından etkisiz hale getirilip, gözaltına alındı. Tekrar hastaneye alınarak gerekli müdahalesi yapılan şüpheliye darp raporu verildi. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin tamamlanmasını ardından İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.








Etiketler: Gözaltındaki  Fetö  Şüphelisine  Sopalı  Saldırı    haber

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